Atelier Yumia: L’Alchimiste des Souvenirs et la Terre Rêvée - L'univers de TEKKEN s'invite en DLC

KOEI TECMO Europe et GUST, en collaboration avec Bandai Namco ont sorti un contenu collaboratif pour le moins atypique, disponible dès à présent gratuitement pour les possesseurs de Atelier Yumia: L’Alchimiste des Souvenirs et la Terre Rêvée. De plus, une nouvelle mise à jour a permis d'ajouter du contenu au J-RPG d’alchimie, tel que de nouveaux costumes, des recettes et des modèles. Pour rappel, Atelier Yumia: L’Alchimiste des Souvenirs et la Terre Rêvée est disponible sur Nintendo Switch et supports concurrents depuis le 21mars 2025. Nous vous laissons découvrir le trailer collaboratif ci-dessous.

La nouvelle mise à jour introduit également le nouveau « Fantasy Academy Costume Set » pour tous les personnages* ainsi que le pack d'extension « The Art of Aladiss », qui inclut de nouvelles recettes et de nouveaux modèles. Ils peuvent être obtenus séparément, et sont désormais téléchargeables gratuitement pour les joueurs ayant acheté le Season Pass*.