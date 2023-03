Atelier Ryza s'offre une adaptation en animé

En déclin après plusieurs année, la licence Atelier a su rebondir en 2019 avec l'arrivée de l'alchimiste Ryza. Alors que cette dernière s'apprête à voir un troisième épisode dans les étals, à savoir Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key, Koei Tecmo vient de dévoiler qu'un animé était en cours de préparation pour une diffusion dans le courant de l'année 2023. Une chance pour ceux n'ayant pas eu l'occasion (ou l'envie) de faire le premier épisode de découvrir Ryza et ses camarades et leurs débuts dans le petit village de Rasenboden. En attendant, nous vous laissons découvrir le teaser de l'animé ci-dessous.