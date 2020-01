Atelier Ryza s'est vendu à plus de 350 000 copies depuis son lancement

Est-ce que le changement à du bon dans une licence de jeu vidéo ? Visiblement Gust et Koei Tecmo ne pourront que répondre par l'affirmative. Alors que la licence Atelier s'enlisait depuis plusieurs années, Atelier Ryza : Ever Darkness and the Secret Hideout sorti le 1er novembre 2019 était censé apporter une touche de fraîcheur à la franchise.

Visiblement le pari est gagné puisqu'en un peu moins de 3 mois, ce sont plus de 350 000 exemplaires du titre qui ont trouvé preneur, dont 190 000 durant le mois de décembre. Même si cet opus n'est pas celui qui s'est le plus vendu de la série (le numéro 1 étant Atelier Sophie avec 370 000 unités), les prochains mois devraient permettre à la jeune Ryza de voler la place de son aînée.

Si vous ne l'avez pas encore fait, nous vous invitons à découvrir notre test maison de Atelier Ryza : Ever Darkness and the Secret Hideout en cliquant juste ici !