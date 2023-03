Atelier Ryza 3 - les îles Kark vous attendent pour une toute nouvelle aventure sur Nintendo Switch

Et une, et deux, et trois Ryza ! Après un premier épisode qui a changé l'opinion du public sur la licence Atelier, et un second épisode mettant pour la première fois la même alchimiste sur le devant de la scène, Gust et Koei Tecmo revienne pour l'ultime aventure de Ryza et ses compagnons dans le jeu Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key. Enfin disponible sur Nintendo Switch et sur consoles PlayStation, nous retrouvons Ryza et ses amis partis en exploration vers les mystérieuses îles Kark, apparues à proximité de l'île de Kurken. C'est donc une nouvelle aventure riche en péripéties qui attend nos compagnons, avec bien sûr la possibilité de tirer partie de l'alchimie pour se sortir des pires situations et d'enquêter sur ces îles et leurs mystères.

Officiellement disponible depuis ce vendredi 24 mars, notre test arrivera quant à lui un peu plus tard. Nous nous sommes laissés submergé par la quantité de contenu mis à disposition par les développeurs pour cette ultime aventure avec Ryza en tant que protagoniste principal. En attendant notre test, nous vous laissons découvrir ci-dessous la bande-annonce de lancement du jeu.

Dans Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key, le lead writer Yashichiro Takahashi, à qui l’on doit le scénario du tout premier jeu Atelier Ryza, revient pour proposer un troisième chapitre inoubliable à la série des « Secret ». Cet opus suit l’alchimiste préférée des fans, Reisalin Stout, ainsi que ses amis espiègles, un an après les événements de Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy, sorti en 2021. Dans cette dernière escapade estivale, Ryza et ses amis profitent de leur vie paisible sur l’île de Kurken lorsqu’ils apprennent qu’un mystérieux groupe d’îles est apparu dans les eaux voisines. Il s’avère que ces dernières, connues comme les îles Kark, ont un effet négatif sur leur terre natale. Ryza et ses amis décident alors rapidement d’enquêter. Mais lorsque leur investigation les mène à un gigantesque portail au cœur d’étranges ruines, Ryza entend une voix lointaine dans sa tête qui souhaite la mener au « code de l’univers ». Qui s’adresse réellement à elle et quels mensonges les attendent au-delà de ce mystérieux portail ?

Tout en explorant les mystères qu’offrent les îles Kark, Ryza et ses amis voyageront au travers de 4 régions dans de nouvelles zones ouvertes, toutes explorables sans écran de chargement. Les joueurs découvriront ainsi des points d’intérêt, des zones cachées, la faune et la flore locale et des quêtes aléatoires. L’histoire progresse grâce aux rencontres et découvertes faites sur le terrain mais aussi sous l’eau, puisque Ryza est non seulement capable d’escalader des montagnes, d’utiliser des tyroliennes, mais elle peut aussi invoquer une bête aquatique de façon à franchir les cascades ! Certains animaux sauvages peuvent mener les joueurs à des coffres ou leur fournir directement des matériaux. Il existe aussi des points d’intérêt permettant d’effectuer des voyages rapides.

Tout au long de l’aventure, Ryza rencontrera des personnages des précédents opus tout en se faisant de nouveaux amis qui auront un rôle clé dans l’histoire. Un total de onze membres sera alors disponible dans ce nouvel épisode, il s’agit là d’un des roster les plus fourni de l’histoire de la série !

Alors que Ryza et ses amis continuent leur quête, ils découvriront des mystérieuses clés qui les aideront dans leur aventure. Il existe différents types de clé qui peuvent être trouvés ou créés. Certaines clés sont utiles pour l’exploration, la synthèse ou encore les combats. Chacune ayant un effet différent, les joueurs voudront donc les expérimenter pour percer les secrets des îles.