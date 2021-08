Arietta of Spirits confirme sa date de sortie sur Nintendo Switch

Alors que nous vous dévoilions il y a quelques semaines la sortie cet été de Arietta of Spirits, l'éditeur français Red Art Games en charge du projet de Third Spirit Games vient d'annoncer la date de sortie officielle du titre. Et en bonus, une démo du jeu sera également accessible sur l'eShop à partir du 13 août. Et si cette dernière vous a convaincu, le titre profitera d'un bonus de précommande de -10% entre le 13 et le 19 août. La version complète de Arietta of Spirits sera disponible en version physique et en version dématérialisée le 20 août 2021 .

Le jeu suit les aventures de la jeune Arietta, qui se rend avec sa famille dans la maison de sa grand-mère pour la première fois depuis le décès de celle-ci. Ce voyage familial prend une tournure inattendue quand Arietta fait la rencontre d’un ami mystérieux, et obtient le pouvoir de voir les esprits qui habitent cette île plus étrange qu’il n’y paraît. Explorer une île mystérieuse pleine de forêts luxuriantes, de cavernes obscures et de sombres secrets

Une magnifique direction artistique rétro en pixel art et une bande originale inspirante

Des personnages fascinants qui baignent dans un univers riche et profond

De nombreux ennemis différents à affronter à l’aide d’un système de combats qui récompense la réactivité

Des mécaniques de jeu faciles à appréhender et adaptées à tout le monde