Arietta of Spirits - Découvrez les 30 premières minutes de cette aventure remplie d'émotions

Nouveau titre signé Third Spirit Games, Arietta of Spirits s'est offert une sortie sur l'eShop de la Nintendo Switch le 20 août dernier , et aura également le droit à sa version physique grâce à leur partenariat avec Red Art Games un peu plus tard dans l'année. Proposant un jeu d'action / aventure mêlant époque contemporaine et éléments fantasy, nous avons eu l'occasion de jouer et même de terminer ce titre qui se veut assez court au final (comptez 3-4h pour viser le 100%).

Actuellement proposé au prix de 19,99€ sur l'eShop, nous vous laissons découvrir ci-dessous les 30 premières minutes du jeu, capturées par nos soins.

Arietta of Spirits est un jeu d’aventure charmant aux textes remplis d’émotion, au gameplay haletant et aux combats trépidants. Le jeu raconte l’histoire d’Arietta, venue passer des vacances en famille dans la cabane de sa grand-mère, pour la première fois depuis le décès de cette dernière. Le séjour prend un virage inattendu lorsqu’Arietta rencontre un nouvel ami mystérieux et gagne la capacité de voir les esprits étranges qui peuplent l’île.

Source : Nintendo