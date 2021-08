Arietta of Spirits - Une démo sera disponible juste la veille de la commercialisation du jeu

Si vous êtes dans l'attente de Arietta of Spirits qui sortira ce mois-ci sur Nintendo Switch, l'éditeur français Red Art Games en charge du projet de Third Spirit Games vient d'annoncer qu'une démo allait voir le jour. Disponible sur console hybride et supports concurrents à partir du 19 août 2021 , cette dernière sera idéale pour que les plus indécis puissent se faire une opinion sur ce petit jeu d'aventure.

Arietta of Spirits est un jeu d’aventure charmant aux textes remplis d’émotion, au gameplay haletant et aux combats trépidants. Le jeu raconte l’histoire d’Arietta, venue passer des vacances en famille dans la cabane de sa grand-mère, pour la première fois depuis le décès de cette dernière. Le séjour prend un virage inattendu lorsqu’Arietta rencontre un nouvel ami mystérieux et gagne la capacité de voir les esprits étranges qui peuplent l’île. Une île mystérieuse aux forêts luxuriantes, aux grottes inquiétantes et aux sombres secrets à explorer

Des graphismes originaux aux pixels rétro et une bande originale pleine d’inspiration

Des personnages fascinants et un univers tout entier à découvrir

Divers ennemis à affronter dans des combats réactifs

Une mécanique de jeu facile à appréhender et abordable par tous