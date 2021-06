Arietta of Spirits dévoile un nouveau trailer et deux éditions physiques

Nouveau projet signé Third Spirit Games en partenariat avec l'éditeur français Red Art Games, Arietta of Spirits vient de nous dévoiler un trailer annonçant sa sortie pour l'été 2021 sur l'eShop de la Nintendo Switch et supports concurrents. Proposé au prix de 19,99€, il sera également possible de mettre la main sur le jeu en version physique un peu plus tard dans l'année avec 2 éditions exclusives à la boutique en ligne de Red Art Games. Les précommandes sont officiellement ouvertes depuis le 12 juin 2021 .

Edition Collector Red Edition - 59,99€ - 5000 copies disponibles

Un exemplaire du jeu

Un steelbook

Le tout dans une boîte de jeu rétro

Edition Standard - 24,99€