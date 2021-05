Apple travaillerait sur une nouvelle console hybride façon Nintendo Switch

C'est une rumeur qui vient d'un site coréen : Apple travaillerait actuellement sur une console hybride façon Nintendo Switch. La console utiliserait un nouveau SoC qui ne ferait pas partie des séries A ou M d'Apple et présenterait, à priori "des performances GPU améliorées et un support Ray-Tracing. Ubisoft aurait en outre été consulté pour le développement. Si la rumeur est alléchante, le site ne cite malheureusement pas ses sources et il est donc difficile d'en tirer des conclusions. Certains sites comme TechRadar n'hésite d'ailleurs pas à démonter la rumeur en affirmant qu'elle est fausse.

Pour autant, vu le succès de la Nintendo Switch mais aussi vu son concept qui colle si bien avec les habitudes des joueurs d'aujourd'hui, il est étonnant que la concurrence ne se soit pas encore engouffrée dans la brèche, même si cela vient petit à petit (voir le Project xCloud- qui sert d'image d'illustration de cette news.)

Alors, Apple sortira-t-il bientôt une console concurrente à la Nintendo Switch ? N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Apple, preparing a portable hybrid console, like the Switch



A new AP is being prepared with a new model name, not the Apple A series or M series. It features enhanced GPU performance and ray tracing support. Future games are in negotiation with Ubisoft.https://t.co/K88iSMC4bd