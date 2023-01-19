Annonce imminente pour le remake de Persona 4 ?

La prochaine conférence constructeur est fixée ce soir à 19h00 avec le Xbox Games Showcase. Signant au passage les 25 ans de la Xbox, beaucoup de fans espèrent des annonces à la hauteur de cet anniversaire. Si beaucoup de bruits de couloir laisser penser qu'Atlus feraient des annonces en lien avec Persona lors de cette conférence, le Famitsu vient de renforcer l'attente des fans de la licence avec un nouveau teaser rappelant grandement l'univers de Persona 4. Aurons-nous le droit à l'annonce officielle de ce remake ce soir ? Et est-ce que ce dernier aura également le droit à une sortie sur Nintendo Switch 2 comme pour Persona 3 Reload ? La réponse dans quelques heures !