Anniversaire : Super Mario Bros. a désormais 35 ans

Mama Mia ! C'est officiel : Super Mario Bros. a 35 ans ! En effet, le tout premier jeu de plateforme mettant en scène Super Mario est sorti au Japon le 13 septembre 1985 sur Famicom / NES. Conçu par Shigeru Miyamoto, deux ans après le jeu d'arcade Mario Bros, Super Mario Bros. est un titre précurseur dans lequel on retrouve tout ce qui fait et fera la force et l'originalité de la licence, à commencer par son système d'item qui non seulement remplace la traditionnel barre de vie mais permet de donner des aptitudes différentes à Mario, transformant sensiblement le gameplay du jeu; Bénéficiant d'une réalisation hors pair, d'un gameplay quasi parfait et accompagné par une bande son extraordinaire, avec un thème composé par Koji Kondo entré dans la légende, Super Mario Bros. fait parti de ces classiques que l'on peut conseiller à tous et qu'il faut même avoir fait au moins une fois dans sa vie de gamer, sachant que l'on peut sans doute dire cela aussi de tous les autres jeux Mario qui ont suivi.

Si vous êtes très jeune et/ou que vous n'avez pas eu l'occasion de jouer à ce classique des jeux vidéo, le titre est disponible sur la Nintendo Switch dans sa version arcade mais aussi dans la compilation Super Mario All-Stars désormais accessible gratuitement pour tous les abonnés au Nintendo Switch Online. Un cadeau d anniversaire qui sera suivi la semaine prochaine par la sortie de Super Mario 3D All-Stars qui reprend les trois premiers Super Mario 3D (voir tous les détails ICI) mais aussi par d'autres festivités dont Nintendo a dévoilé le programme lors d'un Super Mario Direct (dont vous pouvez retrouver tous les détails ICI)

Pour finir retrouvez quelques vidéos en relation avec Super mario Bros. mais aussi els 35 ans de la licence.

