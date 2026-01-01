Animal Crossing: New Horizons – Nintendo Switch 2 Edition - Votre bout de paradis vous attend cette semaine

Si il y a un jeu dont on peut dire que le Covid a grandement contribué à son succès, c'est bien Animal Crossing: New Horizons. Sorti à une période plus que particulière pour le public français qui entrait alors en confinement, cet épisode a été un moment d'évasion pendant cette période de confinement. En ce début d'année 2026, point de confinement au programme, mais une proposition de s'offrir un nouveau moment d'épanouissement vidéoludique avec Animal Crossing: New Horizons – Nintendo Switch 2 Edition.

Pour faire son acquisition, 2 solutions :

Vous possédez le jeu sur Switch, optez pour le patch de mise à jour à 4,99€

Vous ne possédez pas le jeu, achetez la Nintendo Switch 2 Édition en dématérialisé ou en version physique

Quelle que soit votre option, Animal Crossing: New Horizons – Nintendo Switch 2 Edition sera disponible à partir du 15 janvier 2026 .

Dans Animal Crossing: New Horizons – Nintendo Switch 2 Edition, les joueurs peuvent créer leur propre île paradisiaque, profiter d’un coucher de soleil sur la plage, chasser des insectes et bien plus, tout cela en profitant d’une définition supérieure*1. L’édition Nintendo Switch 2 propose également des commandes en mode souris via les manettes Joy-Con 2 pour la décoration d’intérieur, la création de motifs persos et les messages du panneau d’annonces. Enfin, cette version du jeu ajoute le mégaphone, un nouvel objet permettant d’appeler les habitants de l’île grâce au microphone intégré de la console. Animal Crossing: New Horizons – Nintendo Switch 2 Edition propose également des fonctionnalités avancées en ligne. Si chaque joueur possède une édition Nintendo Switch 2, les sessions en ligne*2 peuvent accueillir jusqu’à 12 joueurs simultanément avec prise en charge deGameChat*3, et 8 joueurs peuvent jouer ensemble en mode sans fil local. En outre, grâce àCameraPlay, en connectant une caméra USB compatible comme la caméra Nintendo Switch 2, jusqu’à quatre joueurs peuvent voir les réactions de leurs camarades à l’écran. Les joueurs qui possèdent déjà Animal Crossing: New Horizons pour Nintendo Switch peuvent acheter le pack de mise à jour*4 séparément pour profiter de toutes les améliorations de l’édition Nintendo Switch 2. Une mise à jour logicielle gratuite*5, disponible le jour de la sortie d’Animal Crossing: New Horizons – Nintendo Switch 2 Edition, sera proposée à tous les joueurs d’Animal Crossing: New Horizons sur Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch. Cette mise à jour introduit plusieurs nouveautés, comme la possibilité d’explorer le nouvel hôtel tenu par la famille Amiral. Les joueurs pourront y créer des chambres à thème, proposer des tenues aux touristes, fabriquer et envoyer des objets de leur île, et gagner des tickets échangeables contre des objets de collection exclusifs à la boutique de souvenirs. Les abonnés au service Nintendo Switch Online peuvent inviter leurs amis à les rejoindre sur leurs Rever’îles, des sites de rêve partagés qu’ils peuvent transformer à leur guise. La mise à jour inclut également le Déblayage Express Resetti, qui permet aux joueurs de remettre rapidement et facilementleur île en ordre.