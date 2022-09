Aeterna Noctis s'offre une version physique sur Nintendo Switch

Sorti en 2021, Aeterna Noctis du développeur espagnol Aeternum Game Studios s'apprête à revenir sur Nintendo Switch en version physique. Suite à un partenariat entre le développeur, Selecta Play et Just For Games, nous pourrons découvrir le titre en version standard et en édition collector appelée Edition Caos.

Contenu de l'édition Caos :

Boîte de l'édition collector : finition premium.

Steelbooks : deux versions selon le constructeur (Sony / Nintendo) avec des illustrations de couverture avant et arrière différentes.

Jeu vidéo Aeterna Noctis en édition standard

Cartes postales en vitrail : deux modèles différents.

Bande originale : trois disques au total.

Pochette de CD à collectionner : avec un code unique pour télécharger "The King of Darkness Digital Soundtrack".

Livre d'art de collection : finition premium, 243 pages