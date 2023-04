Aeterna Noctis présente son prochain DLC gratuit Pit of the Damned

Sorti en novembre 2022 sur Nintendo Switch et supports concurrents, Aeterna Noctis s'apprête à renouveler son contenu avec la sortie de son prochain DLC gratuit : Pit of the Damned. Attendu pour le 22 mai sur différents supports, ce dernier promet aux joueurs de nombreuses heures de combat et d'exploration. Pour l'occasion, nous vous laissons visionner ci-dessous le dernier trailer dudit DLC.

Le DLC introduit également une nouvelle liste d'ennemis que le Roi des Ténèbres devra affronter pour découvrir les secrets des nouvelles zones, y compris de nouveaux combats de boss. L'une des grandes réussites d'Aeterna Noctis est la possibilité de personnaliser son style de jeu en s'équipant de gemmes qui étendent et modifient différents attributs de manière passive et active. Le "Pit of the Damned" élargit la liste des gemmes disponibles en ajoutant 6 nouvelles gemmes, dont certaines ont été créées à la demande de la communauté des joueurs.