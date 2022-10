Aeterna Noctis dévoile sa date de sortie et un trailer de lancement

Dévoilé en juillet 2021, les développeurs de chez Aeternum Game Studio travaillent activement au portage de Aeterna Noctis sur Nintendo Switch. C'est le 4 novembre 2022 que le titre fera officiellement son entrée sur l'eShop de la console. A noter qu'une version physique est également au programme pour le 10 novembre 2022. Pour l'occasion, le studio nous propose de découvrir dès à présent le trailer de lancement du jeu.

Aeterna Noctis est un jeu épique de plateformes et d'action non linéaire. Incarnez le Roi des Ténèbres dans la quête de ses pouvoirs perdus. Explorez 16 différentes zones, relevez de nombreux défis et terminez les quêtes sur votre chemin. Le vaste monde d'Aeterna cache un terrible secret. À vous de le découvrir durant votre aventure.

Chaos, la Divinité suprême du monde d'Aeterna, a condamné ses chefs à l'immortalité, les forçant ainsi à s'affronter à tout jamais pour le trône du royaume afin de maintenir l'équilibre des forces de la Lumière et des Ténèbres.

Découvrez :

Une intrigue non linéaire et une multitude de quêtes secondaires.

Un univers haut en couleur grâce à des graphismes dessinés à la main et animés image par image.

Une bande-son émouvante.

Un gameplay et des mécaniques de jeu qui pousseront les joueurs à se surpasser.

Des cinématiques doublées en huit langues différentes.

Des dizaines d'heures de jeu, de nombreux défis et une histoire poignante pleine de rebondissements.

Personnalisez les compétences du Roi selon vos préférences, prenez votre destin en main, et vivez une aventure unique !