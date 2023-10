Aeterna Noctis Virtuoso : Le mode Boss Rush du nouveau DLC sortira début novembre sur Nintendo Switch

Dernier DLC en date de Aeterna Noctis, Virtuoso proposera aux joueurs de découvrir pour la somme de 4,99€ un nouveau mode Boss Rush pour tester leurs capacités. Jusqu'à présent annoncé pour le courant de l'année 2023, Aeternum Game Studios vient de confirmer que ce contenu gratuit sera finalement disponible à partir du 9 novembre 2023 sur Nintendo Switch et supports concurrents. En espérant qu'il n'y ait pas de report, nous vous laissons visionner le dernier trailer du DLC ci-dessous.

Dans un peu plus d'un mois, les joueurs pourront entrer dans la peau du Roi des Ténèbres pour affronter les boss impitoyables d'Aeterna Noctis et leurs versions bien plus mortelles. Selon la vidéo et les images partagées par le studio, "Virtuoso" est un boss rush qui permettra aux joueurs de répéter autant de fois qu'ils le souhaitent les combats contre le catalogue large et varié de boss finaux du jeu de base, en ajoutant de nouveaux modes de combat, de difficulté et de schémas d'attaque, des défis exclusifs et ce qui semble être un nouveau boss final inédit.