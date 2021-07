Aeterna Noctis - Un nouveau metroidvania annoncé sur Nintendo Switch

Metroidvania 2D signé Aeternum Game Studios, Aeterna Noctis vient d'être confirmé pour une sortie sur Nintendo Switch pour le mois de décembre 2021 . Pour en apprendre davantage sur ce nouveau titre, nous vous laissons découvrir ci-dessous le trailer du jeu doublé en français, ainsi qu'un descriptif complet.

Aeterna Noctis est un Metroidvania en 2D dessiné à la main. Soutenu par PlayStation Espagne dans le cadre de son programme PlayStation Alianzas, Aeterna Noctis raconte l'histoire du roi des ténèbres et de la reine de la lumière. Ils sont tous deux maudits pour se combattre éternellement et même la mort ne pourrait les libérer de leur destin puisqu'ils ont reçu le don d'immortalité. Les joueurs feront l'expérience de ce conflit sans fin à travers 16 niveaux stimulants. Chacun des 16 niveaux inclus dans le jeu est conçu pour être unique et différent des autres, plein de dangers et de risques pour le joueur - y compris plus de 100 ennemis différents, plus de 20 boss finaux puissants, et des dizaines d'énigmes difficiles.

Caractéristiques principales