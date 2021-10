Aeterna Noctis fait une apparition surprise lors du 54ème Sitges Film Festival

Nouveau projet porté par l'équipe de Aeternum Game Studios dévoilé en juillet dernier, Aeterna Noctis a eu la chance d'apparaitre lors du Sitges Film Festival, un festival où l'on n'avais jamais vu de jeu vidéo espagnol présenté jusqu'alors. L'occasion pour le studio de dévoiler de nouveaux éléments de gameplay, ainsi que les améliorations intégrées ces derniers mois suite aux retours des joueurs.

En plus de présenter les armes spectaculaires de sa sombre majesté, le teaser présente également les options de personnalisation des armes et des compétences du personnage, afin que le joueur puisse essayer de multiples combinaisons pour "créer une expérience de jeu unique."



Un autre détail important est la nouvelle zone que l'on pouvait voir vers la fin du teaser. Le peu que l'on sait pour l'instant est le suivant : Il s'agit d'un niveau rempli d'îles flottantes où le Roi des Ténèbres, armé d'un katana, affronte un puissant dragon.



L'une des requêtes les plus demandées par la communauté devient une réalité. Il y a quelques semaines, il a été confirmé que la sortie physique de ce Metroidvania sera développée par SelectaPlay et Aeternum Game Studio, promettant son lancement en Europe pour le printemps 2022.