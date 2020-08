Adam’s Venture Origins - La version boîte planifiée pour septembre 2020 sur Nintendo Switch

Disponible depuis le 29 mai 2020 sur l'eShop de la Nintendo Switch, Adam's Venture Origins fait partie de ces titres dont la sortie physique a été repoussée à causes d'évènements divers liés à la Covid-19. Alors que nous n'avions plus d'infos, SOEDESCO s'est fendu d'un communiqué pour annoncer que le jeu d'aventure sera finalement disponible en boîte à partir du 25 septembre 2020 .

L'intelligence plutôt que la force

Dans Adam’s Venture: Origins, les joueurs font la connaissance d'Adam et de sa fidèle acolyte Evelyn. Ensemble, ils parcourent le monde et visitent des lieux tels que Jérusalem ou la France, à la recherche du secret du jardin d'Éden. En chemin, Adam et Evelyn affrontent divers dangers tandis que la terrible compagnie Clairvaux les suit de près. Plutôt que d'utiliser la violence, Adam fait preuve d'ingéniosité pour résoudre les problèmes. Ce jeu propose une gamme d'énigmes variées qui rendent le gameplay intéressant.