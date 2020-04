Adam's Venture Origins : infos, images et date de sortie sur Nintendo Switch

Adam's Venture Origins est une réinvention d'une ancienne série de jeux d'aventure initialement sortie sur PC dans les années 2010 . Mélangeant l'aventure et les énigmes dans une ambiance rappelant les Aventuriers de l'Arche Perdue, Adam's Venture Origins entraîne les joueurs dans une grande aventure pleine de rebondissements dans laquelle un couple d'explorateurs par à la recherche du secret du Jardin d'Eden... Retrouvez sur cette page une présentation et un premier trailer de la version Nintendo Switch ainsi que des images et la fiche eShop du jeu sur laquelle vous trouverez tous les détails.

Pour rappel, si la sortie de la version boîte d' Adam's Venture : Origins est repoussée suite à la pandémie de COVID-19 (voir notre news ICI) vous pourrez télécharger le jeu sur l'eShop de la Nintendo Switch dès le 29 mai 2020.