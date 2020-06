Adam’s Venture Origins vous invite au voyage sur Nintendo Switch

Bien que la sortie de sa version physique ait été retardée à cause du Covid-19, Adam’s Venture Origin est enfin disponible sur l'eShop de la Nintendo Switch depuis le 28 mai. Soedesco en a profité pour diffuser un ultime trailer pour célébrer ce lancement. Nous vous laissons le visionner ci-dessous, et vous laissons également un bref descriptif du jeu.

Une aventure pour toute la famille

L'aventure commence en 1925, quand le héros Adam et sa fidèle acolyte Evelyn découvrent un étrange objet sur lequel sont inscrits de mystérieux symboles. Ce qui avait commencé comme une fouille de routine est maintenant devenu une course visant à découvrir le secret du jardin d'Éden. L'esprit d'aventure d'Adam et Evelyn les conduit dans un voyage dont le but est de trouver l'emplacement des quatre rivières mentionnées dans la Genèse. Tout en grimpant et en se balançant à travers des décors aventureux, les joueurs doivent contrer les sombres plans de la malfaisante corporation Clairvaux. Résoudre des énigmes et des défis les rapprochera du dénouement des mystères de ce scénario d'aventure qui plaira à toute la famille.