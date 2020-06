Un nouveau jeu de plateau débarque cet été : Académie de Combat du Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon

The Pokémon Company vient de dévoiler la sortie dans le monde entier d'un nouveau jeu de plateau permettant de s'amuser avec les célèbres cartes de jeu à collectionner Pokémon, les JCC Pokémon ou en anglais les Pokémon TCG. Nommé l'Académie de Combat du Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon, ce nouveau jeu entièrement compatible avec tous les autres jeux JCC Pokémon, permettra surtout d'initier les nouveaux joueurs en réunissant dans une boîte tout ce qu'il faut pour s'amuser : trois decks de 60 cartes, "des accessoires pour rendre le jeu encore plus amusant", un plateau de jeu, des guides d'aide pour les débutants mais aussi des règles réservées aux joueurs plus expérimentés. En attendant d'autres détails, retrouvez le premier visuel de la boite de jeu ainsi que trois cartes qui seront contenu dans le jeu;

L'Académie de Combat du Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon sera disponible le 31 juillet 2020 . Plus d'informations sur le site officiel du jeu.

Source : Pokemon