A Little To The Left - Le jeu d'énigme chat-virant arrive en boîte sur Nintendo Switch

Sorti en 2022 sur l'eShop de la Nintendo Switch, le jeu d'énigme A Little To The Left développé par Max Inferno aura bientôt le droit à son édition physique grâce à un partenariat signé avec Secret Mode et Maximum Entertainment France. Le titre sera disponible à partir du 18 octobre 2024 dans une version baptisée Extra Tidy Edition qui comprendra le jeu original et les deux DLC parus à ce jour.

Triez, empilez et organisez des objets du quotidien pour les placer au bon endroit. A Little to the Left est un jeu mêlant réflexion et rangement, où un chat espiègle prend un malin plaisir à mettre le bazar ! Des casse-têtes cachés parmi les objets du quotidien.

Plusieurs solutions possibles pour une conception de casse-tête intuitive et satisfaisante.

Un casse-tête personnalisé chaque jour avec l'Opération Rangement quotidien.

Idéal pour les fans de jeux de réflexion occasionnels qui apprécient les espaces bien organisés.

N'hésitez pas à passer des niveaux avec l'option « Lâcher l'affaire » et choisissez quand vous voudrez remettre un peu d'ordre dans tout ce souk.

Besoin d'un indice ? Un peu ? Beaucoup ? Le système d'indices unique vous permet de contrôler la part de solution révélée dans chaque niveau.