On se fiche de l'intéret du scénar dans un film O_o



Bon concept ok, mais faut quelque chose derrière... Sinan, Cloverfield est pas mauvais, très (trop) mystérieux, mais ça colle bien. Ok la love story est lourde, m'enfin. Par contre, la fin est foirée :/



Hum, darki, illustre auteur du topic, on peut faire un écart sur les DVD et autres que ciné :p



Alors moi c'est euh... Into The Wild. Good, good. J'ai joué à Endless Ocean apres :p

On se fiche de l'intéret du scénar dans un film O_o



Bon concept ok, mais faut quelque chose derrière... Sinan, Cloverfield est pas mauvais, très (trop) mystérieux, mais ça colle bien. Ok la love story est lourde, m'enfin. Par contre, la fin est foirée :/



Hum, darki, illustre auteur du topic, on peut faire un écart sur les DVD et autres que ciné :p



Alors moi c'est euh... Into The Wild. Good, good. J'ai joué à Endless Ocean apres :p