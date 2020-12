comme çà, je peut te donner le nom d'okami, uniquement en demat (merci capcom).

iconoclast, stardew valley, hand of fate 2, hollow knight, les banner saga, sauf si tu réussi à te chopper la trilogie içi en france, smoke and sacrifice, west of loathing, mais qu'en anglais, ikaruga, wizard of legends, jotun, don't starves, crypt of the necrodancer, mercenaries saga chronicles, celeste, golf story, furi, of mice an sand, steamworld 2 et heist, tiny metal, unepic, teslagrad.

attention, je ne l'est ait pas tous, et certain ne sont qu'en anglais, je ne te garantis pas des trucs notés 18 minimum, mais ce sont de bon jeux.

j'en oublie encore, comme le jeu de drinkbox, severed, mais je pense que tu devrais avoir ton compte pour un moment.