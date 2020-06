Coucou !



J'ai retrouvé un article sur lequel j'étais tombée il y a un moment mais que je n'avais pas lu.

C'est maintenant chose faite, et je le trouve assez intéressant.



Ça parle de sexisme dans les milieux de gamers (et similaires : geeks, développeurs, hackers, comics, ...).

Tout le monde ici fréquente ces milieux de manière plus ou moins régulière, ne serait-ce que parce que nintendo-master est l'un d'entre eux. Sa communauté n'est certainement pas la plus problématique (il faut dire que la concurrence est rude...), mais elle a aussi sa participation au système.

Voilà, on est tou·te·s responsable de l'ambiance des réseaux sur lesquels on participe, donc peut-être que la lecture de cet article -un peu long mais assez complet- pourra faire se remettre en questions certaines personnes ? (je vise personne en particulier, hein, au contraire tout le monde est concerné)

Titre : Sexisme chez les geeks : Pourquoi notre communauté est malade, et comment y remédier

Lien : https://cafaitgenre.org/2013/03/16/sexisme-chez-les-geeks-pourquoi-notre-communaute-est-malade-et-comment-y-remedier/?

Content Warning : beaucoup de propos misogynes, sexistes, racistes, etc... Des images objectifiant des femmes, et une image un peu gore (figurine d'un jeu de zombie je crois)



J'attends vos réactions, me décevez pas. ^^