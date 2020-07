jamais pour la simple raison qu'on est passé d'un marché de produit de consommation standard (qui oui subit plus ou moins les modes) à un marché qui s'apparente à celui de l'art. Depuis quelques années des revendeurs peu scrupuleur rachètent le moindre article (peu importe l'état) et gonflent les prix, c'est une bulle spéculative. Combien de boutique indé ont misés sur ça jusqu'à limite en faire un traffic et finir devant la justice ? le truc c'est que si ça dégénère ce qui ne risque pas d'arriver avant un bon moment ça ne sera pas profitable aux joueurs car les stocks seront détruit, garder dans des hangards, mis dans des musées ou revendu à des gens qui justement ne les achèteront que pour le cotés mode ou artistique (je parle bien de l'objet) et non pas pour les qualité ludique ou sa place dans la culture JV.

Mais ce n'est que le commencement, la preuve le début des ventes aux enchères, les soldes en boutiques devenu inutile vu que les revendeur se servent dans les stocks avant meme l'ouverture des grilles, idem pour les vides grenier.

ça attire tellement de fric que ça s'arrêtera pas, un conseil garder ses jeux et consoles, parce qu'avec le démat ça va pas s'arranger

Matricule_Pierrot: il y a bien un hype, la majorité des boutiques sont des arnaques, tu trouves en loose et dans des états pitoyables des jeux 64 à 50 ou 60€, et si bien tenté qu'il y ai une boite et une notice, elles sont souvent en mauvais état mais le tout bien masqué par un film transparent bien tiré, bien épais et brillant. y a que dans le JV qu'on retrouve ces envolé de prix, tout ce qui est retro dans les autres domaines ne valent souvent rien, et si ça coute une fortune c'est parce que c'était rare à l'époque et encore plus maintenant, mais vendre des jeux de merde sur megadrive à 40€ en loose non.