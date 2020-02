Zelda - The Blood Moon : découvrez ce nouveau film de fan qui rend hommage à la Legend

Cela fait des années que les fans réclament un film inspiré par The Legend of Zelda. En 2015 , le Wall Street Journal a prétendu que Netflix était sur le coup (voir les détails ici.) Et si, avec la politique actuelle de Nintendo, c'est tout a fait envisageable, pour le moment, il n'y a officiellement aucun projet en cours. Heureusement, les fans débordent d'idées, d'imagination mais aussi de talent et prennent les choses en main. ,C'est le cas notamment de la team SuperTramp qui a réalisé il y a peu un court métrage nommé Zelda: The Blood Moon. Un "film de fan" étonnant" et sombre avec des clins d’œil à The Legend of Zelda Breath of The Wild. Découvrez le ci-dessous ainsi que son making-of