The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom - Un moddeur découvre un Beta World dans les entrailles du jeu

Alors que The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom continue de passionner les joueurs qui se font un plaisir d'explorer Hyrule sous tous les angles possibles, d'autres plus débrouillards poussent le concept d'exploration un peu (beaucoup) plus loin. Nous retrouvons aujourd'hui le moddeur Waikuteru qui nous propose un aperçu d'une nouvelle zone de jeu qu'il a découverte. Baptisée DistanceView, il s'agit d'une zone mise en place par Nintendo pour tester le comportement des objets plus ou moins éloignés du joueur. Inaccessible sans utiliser le modding, nous vous laissons toutefois découvrir la vidéo de l'intéressé ci-dessous.