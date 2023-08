Zelda : Tears of the Kingdom - Découvrez cette magnifique statue de Link en résine

Après la superbe statue en résine mettant en avant les personnages de Super Mario Bros. Le Film, nous restons du côté de Nintendo avec une nouvelle création de Wake Studio, cette fois-ci centrée sur le jeu The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom. Au menu ce jour, une autre superbe création en résine, mettant en scène Link chevauchant un véhicule volant amalgamé, crashé sur un pauvre Bokoblin Noir. Autant dire que le tout est extrêmement dynamique... au moins autant que son prix.

Encore une fois, statue en résine oblige, il ne faudra pas avoir peur pour votre bourse de rubis, Il faudra débourser pas moins de 585€ (fdp non inclus) pour voir la belle arriver chez vous (via le site kaionation par exemple). Nous vous laissons admirer la belle sous tous les angles en attendant.