Zelda Skyward Sword + Wind Waker + Breath of The Wild... Nos premiers pas dans Oceanhorn 2: Knights of the Lost Realm sur Nintendo Switch

Par moment, simplement en regardant le héros, on croirait voir Link dans Zelda : Breath of The Wild... Mais en se baladant dans les environnements du jeu, on se croirait plutôt dans Zelda : Skyward Sword avec certains endroits et éléments renvoyant à Wind Waker voire à Twilight Princess ! Bref, en jouant à Oceanhorn 2: Knights of the Lost Realm on a vraiment l'impression d'entrer dans un petit musée à la gloire de Zelda dont on retrouve énormément d'éléments provenant de très nombreux épisodes. Cependant, l'influence la plus évidente c'est Zelda : Skyward Sword. Le style, les couleurs, le game et le level design, certaines situations et personnages, la réalisation, les bruitages et même la musique jusqu'au menu circulaire, tout nous fait penser à Zelda : Skyward Sword. Mais attention, bizarrement, cela n'empêche pas Oceanhorn 2: Knights of the Lost Realm de développer sa propre identité au fil de la progression du jeu et d'être toujours extrêmement agréable à découvrir.

Le jeu est en effet très bien construit et très bien réalisé. Il a bien quelques bugs (on a du par exemple, redémarrer le jeu deux fois lors de nos premières parties...) mais globalement, le jeu est une réussite qui plaira à tous celles et ceux qui aiment les Zelda "classiques" avec l'exploration, les villages, les quêtes et sous-quêtes, les items à collecter et les boss et sous boss à terrasser;

Alors oui : Oceanhorn 2: Knights of the Lost Realm copie Zelda mais il le copie bien. En attendant notre test prochainement, retrouvez notre première heure de jeu en français sur Nintendo Switch qui vous donnera une meilleure idée du titre.