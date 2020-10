Oceanhorn 2: Knights of the Lost Realm s'offre une date de sortie sur Nintendo Switch

Si vous avez apprécié Oceanhorn - Monster of Uncharted Seas sur l'eShop de la Nintendo Switch paru en juin 2017, préparez vous à découvrir le nouvel épisode, qui est en fait une préquelle. Oceanhorn 2: Knights of the Lost Realm est attendu pour le 28 octobre sur l'eShop de la Nintendo Switch, Les précommandes seront disponibles à partir du 21 octobre avec une réduction de 10% sur le prix final qui est affiché à 29,99€.

Préquelle du célèbre Oceanhorn - Monster of Uncharted Seas, Oceanhorn 2 suit les aventures d'un jeune chevalier qui se lance dans un voyage magique à travers les vastes régions de Gaia pour défendre les terres et le peuple d'Arcadie contre l'armée noire du warlock Mesmeroth. Rejoint par Trin, la petite-fille du chef d'Arcadia, Archimède, et Gen, un mystérieux robot maniant une vieille arme de samouraï, notre jeune protagoniste doit relever l'impossible défi d'unir les Owrus, les Gillfolk et les humains afin de vaincre la formidable Armée noire de Mesmeroth. En contrôlant les personnages à l'aide de commandes contextuelles, vous devez résoudre des énigmes et vous battre dans des batailles tactiques pour terrasser vos ennemis en hack 'n slash, en traversant un paysage de monde ouvert à la Zelda. Ce RPG de 20 heures rempli d'action est actuellement disponible sur Apple Arcade.