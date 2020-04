Zelda: Oracle of Ages / Oracle of Seasons à moins de 3€ sur l'eShop de la Nintendo 3DS

C'est un petit rappel pour celles et ceux qui s’ennuieraient en cette période de confinement et qui posséderaient une Nintendo 3DS. On parle beaucoup de la Nintendo Switch en ce moment mais il ne faudrait pas oublier la Nintendo 3DS qui dispose d'un catalogue de jeux incroyables que l'on peut retrouver sur l'eShop de la console. Alors certes, malgré quelques jolies promotions et des tas de jeux à petits prix, Nintendo n'a pas encore décidé de "raser gratis" et les gros titres de la console ont parfois encore aujourd'hui des prix qui piquent un peu les yeux... Heureusement, si vous jouez beaucoup sur consoles Nintendo vous pouvez bénéficier de réductions plus ou moins avantageuses sur une poignée de titres grâce au programme de fidélité My Nintendo

Vous pouvez ainsi retrouver quelques classiques de la firme sortis sur 3DS mais aussi des titres plus anciens sortis initialement sur NES, Super Nintendo ou encore Game Boy... L'occasion de parfaire son éducation vidéoludique ou de s'offrir pour pas cher un petit voyage dans le temps en découvrant ou redécouvrant les premiers Zelda ou les Super Mario Land sortis sur Game Boy.

Si vous avez quelques points OR non utilisés sur My Nintendo vous pouvez ainsi obtenir The Legend of Zelda : Oracle of Ages ou The Legend of Zelda : Oracle of Seasons , les Zelda de Capcom sorti sur Game Boy Color en 2001 pour moins de trois euros chacun . Pour rappel, il s'agit de deux jeux distincts et non de deux versions d'un même jeu qui nous transportent pour l'un à travers les âges, pour l'autre dans différentes saisons (logique.) Ce sont des jeux un peu décalés (on y trouve par exemple l'arbre... Bojo) bourrés d'action, d'énigmes et d'humour, et si vous ne les avez jamais fait, c'est peut-être le moment ou jamais...

Sachez aussi que si vous avez 60 points Or vous pouvez télécharger The Legend of Zelda: A Link Between Worlds pour 13,99€ au lieu de 19€99 et (re)jouer à un étonnant épisode laissant une grande liberté aux joueurs et proposant des donjons très originaux et bien pensés et surtout un game et un level design qui font une utilisation assez saisissante de l'effet 3D de la console (l'une des meilleures avec Super Mario 3D Land.)

Pour plus de choix, rendez-vous sur My Nintendo ou sur l'eShop de la 3DS.

Source : Nintendo