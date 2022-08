Zelda Ocarina of Time : le ciel est un mensonge

Si vous êtes fan de jeux vidéo, vous aimez sûrement aussi découvrir l'envers du décor et apprendre les petits secrets de fabrication de vos jeux préférés; des secrets qui mettent parfois du temps à être révélés... Ainsi, aujourd'hui, on découvre, grâce à un fan zélé, l'astuce employée par Nintendo pour créer le ciel d'Hyrule dans le légendaire The Legend of Zelda : Ocarina of Time sorti en 1998 sur N64. Si vous n'avez pas découvert le jeu à l'époque de sa sortie, vous ne pouvez sans doute pas mesurer l'impact qu'il a eu sur les joueurs (et l'industrie toute entière.) Tout d'un coup l'univers de Zelda qui était jusque-là en 2D, prenait vie dans un monde "ouvert" et "réaliste" en 3D permettant une immersion totale et ajoutant un aspect contemplatif inédit. A l'époque, il n'y avait pas mieux et beaucoup de joueurs s'amusaient à lancer le jeu simplement pour le plaisir de se balader avec Epona sur les plaines d'Hyrule ou trouver le meilleur endroit pour regarder un coucher de soleil. La réalisation, les graphismes, les bruitages, la musique... Tout était parfaitement accordé pour offrir une expérience inoubliable et immersive à souhait. Aujourd'hui encore, le jeu reste une master-class et un véritable tour de force des développeurs de chez Nintendo qui ont rivalisé de talent mais aussi de subterfuges pour recréer Hyrule en 3D.

Ainsi, Daniel Baamonde nous montre que le ciel si "réaliste" d'Hyrule n'est en réalité qu'une "skybox", un cube rotatif qui englobe tout le reste, indépendamment du système de caméra donnant ainsi l'illusion d'un ciel infini en perpétuellement mouvement. Une astuce simple et souvent utilisée mais néanmoins toujours très efficace. Aujourd'hui, cependant, lorsqu'on compare le ciel d'Ocarina of Time avec celui de The Legend of Zelda: Breath of The Wild on ne peut que mesurer les progrès réalisés avec le temps, grâce à la puissance des consoles actuelles. Pour mémoire, le ciel n'est plus un cube dans Breath of The Wild et au-delà, on peut même se retrouver dans l'espace à admirer la "planète Hyrule"- voir ici !

Pour voir la petite découverte de Daniel Baamonde, retrouvez sa vidéo sur cette page.

This has always been my favorite peek behind the curtain in OoT. The skybox is just a small rotating cube that encloses the camera, and draws behind everything else. Here it is in the real cam's position and viewed from outside with a free cam cheat. It's so convincing! pic.twitter.com/0j6AlnctDG