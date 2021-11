The Legend of Zelda: Ocarina of Time 3D 4K - Un fanmade haute résolution pour un jeu légendaire

Dans la catégories des titres qui ont marqué l'histoire des jeux vidéo, il est indéniable que The Legend of Zelda : Ocarina of Time paru initialement sur Nintendo 64 en 1998 aura marqué, et marque encore aujourd'hui des générations de joueurs et de développeurs. Pourtant les faits sont là, titre sortis au début de la parution des jeux en 3D, le titre accuse tout de même le poids des âges (voir le rendu sur Nintendo Switch avec le controversé Pack Additionnel).

Pour palier à cet effet vieillissant, et pour ressortir la poule aux œufs d'or de son placard, Nintendo a confié le soin au studio Grezzo de sortir sur Nintendo 3DS en 2011 et 2015 The Legend of Zelda : Ocarina of Time 3D et The Legend of Zelda : Majora's Mask 3D, donnant un peu plus de fraicheur aux polygones vieillissants proposés par la Nintendo 64 à l'époque. Hélas, il fallait cette fois-ci se contenter de vivre cette nouvelle expérience sur un tout petit écran à la résolution elle aussi minime.

C'est là qu'interviennent les fans et leur travail acharné pour sublimer nos titres préférés. Aujourd'hui nous nous penchons du côté du Youtuber Enriko Magnifico et de son projet de proposer The Legend of Zelda : Ocarina of Time 3D en version 4K. La dernière mise à jour de son travail, parue ce jour, nous permet de découvrir les nouvelles textures HD importées sur sa version. Nous vous laissons découvrir le tout ci-dessous.

Source : Youtube