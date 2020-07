Zelda : la statuette du masque de Majora en précommande

L'entreprise First 4 Figures, spécialisée dans les objets de collection (Figurines, Statuettes, etc.), fait encore parler d'elle aujourd'hui. En l'occurrence, la statuette du masque de Majora de The Legend of Zelda : Majora's Mask est actuellement disponible en précommande sur le site officiel de First 4 Figures mais aussi sur certains sites français relayeurs. Les prix sont variables car en effet il existe deux variantes de cette statuette :

Version Standard (PVC) - environ 70€ 25 cm Support mural Présentoir

(PVC) - environ 70€ Version Collector (PVC) - environ 100€ 30 cm Support mural Présentoir lumineux Yeux du masque lumineux

(PVC) - environ 100€

Pour le moment, cette statuette est prévue pour le dernier trimestre 2020 (entre octobre et décembre 2020).

Si ce fascinant masque de Majora vous intrigue, une vidéo présentant cette statuette est disponible ci-dessous.

