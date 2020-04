Découvrez une vidéo de gameplay incroyable réalisée par quatre des meilleurs joueurs de Zelda Breath of The Wild

The Legend Of Zelda: Breath of The Wild est un titre incroyable qui, plus de trois ans après sa sortie, continue de fasciner les joueurs du monde entier. Et ce n'est sûrement pas près de s'arrêter... En témoigne ce trailer de fans réunissant des séquences de combats spectaculaires issues des parties de jeu de quatre joueurs considérés comme faisant partie des meilleurs : RinHara5aki, Kleric, CHC Yu-Da et Peco. . Il aura fallu près de quatre mois d'un travail acharné pour réunir et monter les séquences. Le résultat est une vidéo de dix minutes à couper le souffle alternant séquences ahurissantes et moments de grâce. Une façon de rendre un ultime hommage à ce jeu hors normes en attendant sa suite...

N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et pour en savoir plus sur le jeu, notre test complet est toujours à lire ici : Zelda est une fête !

Source : Gonintendo