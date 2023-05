Zelda : A Link Between Worlds, Splatoon, Nintendo Land, Mario Strikers Charged Football... - Le compositeur Ryo Nagamatsu quitte Nintendo après 16 ans au sein de l'entreprise

Le compositeur de musique Ryo Nagamatsu annonce qu'il vient de quitter Nintendo après 16 années de bons et loyaux services au sein de l'entreprise. Ryo Nagamatsu est un compositeur japonais de musique de jeux vidéo, né le 12 février 1974 à Miyagi, au Japon. En 2007 , Nagamatsu a commencé à travailler chez Nintendo en tant que compositeur pour le jeu Mario Strikers Charged Football sur Nintendo Wii. Il a remporté plusieurs prix pour ses compositions, notamment le prix de la meilleure musique de jeu vidéo aux Japan Game Awards en 2014 pour son travail sur The Legend of Zelda: A Link Between Worlds sur Nintendo 3DS.

Vous avez pu apprécier son travail à la direction de la musique de titres tels que :

Nous lui souhaitons une bonne continuation et une carrière des plus remplie tout en le remerciant pour ses chefs d'œuvres chez Nintendo.

I have made a decision to leave the company of April 30, 2023. I will work a little wider and more directly to help those who need my help and to help the industry. Thank you all for your kind support! I look forward to serve you in the future!(an amicable settlement) pic.twitter.com/L5P7PgF7JG