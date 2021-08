100 Trucs à savoir pour être un Pro de Zelda - Omaké Books dévoile le visuel de sa réédition grand public

Le choix de revendeur fut difficile pour la sortie de The Legend of Zelda : Skyward Sword HD. Si d'un côté Micromania proposait un Steelbook en bonus, la boutique Fnac quant à elle proposait un ouvrage bonus : 100 Trucs à savoir pour être un Pro de Zelda édité par Omaké Books et signé Florent Gorges et Filipe Canelas. Si vous faîtes partie de ceux à avoir louper cet ouvrage, bonne nouvelle, une réédition tout publique sera disponible à partir du 2 septembre. Confirmé il y a peu par Omaké Books, nous pouvons apercevoir dès aujourd'hui la nouvelle couverture qu'arborera le livre.

À noter que le contenu de cette "nouvelle" édition de 100 Trucs à savoir pour être un Pro de Zelda sera strictement identique au guide de précommande qu'avait distribué le magasin Fnac. Proposé au prix de 8,90€, vous pouvez le précommander dès à présent sur la boutique en ligne de Omaké Books.