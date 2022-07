Yurukill: The Calumniation Games - Le mélange enquête et shoot'em up de Izanagi Games est disponible sur Nintendo Switch

Vous êtes-vous déjà demandé de ce pourrait produire la rencontre entre les licences Ace Attorney, Danganronpa, et un bon vieux shooter ? Izanagi Games tente d'apporter une réponse à cette question farfelue avec la sortie ce jour de Yurukill: The Calumniation Games sur Nintendo Switch. Disponible sur l'eShop ainsi qu'en version physique, le titre nous embarque sur une île mystérieuse et nous fait suivre les aventures de prisonniers coupables de crimes plus ou moins horribles, chargés de résoudre des énigmes sous l'œil d'un "camarade de jeu" ayant été affecté par le crime commis par leur binôme.

Mais comment un tel mélange pourrait donner quelque chose de divertissant ? Si vous voulez le savoir, nous vous invitons à télécharger dès maintenant la démo du jeu accessible directement sur l'eShop. En attendant, nous vous laissons découvrir le trailer de lancement du jeu ci-dessous. Petit point qu'il est toujours bon de rappeler, le titre est proposé avec des sous-titres en français.