Yurukill: The Calumniation Games s'offre une démo sur Nintendo Switch

Alors que nous attendons impatiemment l'arrivée de Yurukill: The Calumniation Games, dernier jeu du studio IzanagiGames mêlant enquêtes et shoot'em up, l'éditeur NIS America vient de nous annoncer une bonne nouvelle. Si la date de sortie calée au 8 juillet vous paraît encore loin pour vous faire une idée du jeu, une démo est d'ores et déjà disponible sur l'eShop de la Nintendo Switch. Petit rappel au passage, le titre est sous-titré en français. Ne perdez donc pas de temps et filez télécharger la démo.

En attendant, nous vous laissons découvrir la dernière vidéo dédiée à cette fameuse démo ci-dessous.