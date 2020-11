Yuji Horii le père de la série des Dragon Quest évoque plusieurs annonces à venir pour les 35 ans de la série en 2021

À l'instar de The Legend of Zelda et Metroid, la série Dragon Quest fêtera elle aussi son 35ème anniversaire en 2021. Cette saga mythique, malheureusement peu populaire en Occident, a su au fil des années évoluer et trouver son public.

Yuji Horii, le père de la série Dragon Quest, a récemment tenu un discours lors du dernier Dragon Quest X Fall Festival 2020. Il s'est exprimé à propos de l'avenir de la franchise et a évoqué que de nombreuses annonces seront faites l'année prochaine en 2021 pour célébrer dignement les 35 ans de la série.

Merci d'avoir été là aujourd'hui. L'an prochain, Dragon Quest fêtera son 35ème anniversaire. Je pense que nous serons en mesure de faire toutes sortes d'annonces à ce sujet, mais il y aura toujours beaucoup de choses amusantes à faire dans Astoltia, le monde de Dragon Quest X. Merci de votre soutien continu à la série.

Parmi toutes les annonces prévues l'année prochaine, il semblerait que du nouveau contenu pour Dragon Quest X soit en cours de développement chez Square Enix. Sorti uniquement au Japon à ce jour, se pourrait-il que le titre arrive enfin en Occident ? Affaire à suivre...

En attendant ces futures annonces, retrouvez ci-dessous le trailer du dernier Dragon Quest sorti à ce jour à savoir Dragon Quest XI S : Les Combattants de la Destinée - Edition Ultime disponible sur Nintendo Switch. Retrouvez notre test ici.

Source : Gematsu