Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL passe la barre de 60 millions de téléchargements

C'est l'heure du Duel ! Après avoir franchi le cap des 60 millions de téléchargements depuis son lancement, difficile de ne pas pouvoir trouver un Duelliste pour une petite partie de cartes sur Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL. Pour célébrer ce nouveau pallier franchi, KONAMI propose aux joueurs un nouveau bonus de connexion : 1000 gemmes et un nouveau Pack de Sélection flamboyant.

Depuis un peu plus de deux ans, Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL propose des Duels cross-platform passionnants, des graphismes époustouflants qui donnent vie aux cartes et de nouveaux événements et tournois mois après mois. Désormais partie intégrante du Yu-Gi-Oh! World Championship, Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL est la façon ultime de joueur au célèbre jeu de cartes sur les plateformes vidéoludiques modernes.



Pour fêter ce nouveaux succès, Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL offre un total de 1000 Gemmes gratuites aux joueurs qui se connectent durant la période de célébration. Et ce n’est pas tout : les joueurs qui se connectent peuvent également acquérir non pas un, mais bien trois exemplaires gratuits du tout nouveau pack « Arène flamboyante ».



Ce Pack de Sélection signe le grand retour du flamboyant archétype « Volcanique », amenant avec lui de nouvelles cartes telles qu’Empereur Volcanique et Feu Ardent, et propose également de nouvelles cartes « Désenchaîné ».



Enfin, pour les joueurs qui désirent accumuler des Gemmes supplémentaires, une nouvelle promotion généreuse est en cours pour une durée limitée dans la Boutique du jeu. Cette promotion ainsi que les bonus de connexion seront disponibles jusqu’au 23 avril.