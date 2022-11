Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL - Le jeu de cartes FTP lance son nouveau mode Team Battle

Le Free-To-Play de Konami Yu-Gi-Oh! Master Duel continue de s'étoffer au dfil des mois. A présent , les Duellistes peuvent faire équipe en 3v3 ou 5v5 avec le tout nouveau mode Team Battle. Toutes les informations sur ce nouveau monde sont à retrouver ci-dessous.

Dans Team Battle, les joueurs mettent leur courage à l’épreuve lors de batailles 3v3 ou 5v5. Pendant un match, chaque Duelliste affronte un membre de l’équipe adverse, et l’équipe accumulant le plus de victoires remporte la partie. Les joueurs peuvent ainsi s’allier à leurs amis et démontrer leur talent en défiant les meilleurs Duellistes

Afin de préparer leurs Decks à ce nouveau mode, les joueurs peuvent dès à présent acquérir les cartes du nouveau Pack de Sélection « Battle Trajectory ». Il comprend de nombreux Monstres Pendule pour les archétypes « Potartiste » et « Yeux Impairs ». Ce nouveau Pack introduit également la stratégie « Vaylantz », centrée sur la manipulation de la position des cartes de l’adversaire.

En complément, la Protection Mamonaka l'Union Vaylantz et l’Icône Visas Starfrost font leur apparition dans la Boutique in-game, accompagnées d’un nouveau Slot de Deck.