Ys Memoire: The Oath in Felghana - Le RPG culte de Nihon Falcon reviendra début 2025 sur Nintendo Switch

Remake du remake du 3ème opus de la licence YS, Marvelous nous a dévoilé il y a quelques semaines Ys Memoire: The Oath in Felghana. Si nous n'avions pas encore de date de sortie à nous mettre sous la dent, Marvelous vient de nous dévoiler un nouveau trailer, avec à la clé la fameuse date de sortie, désormais calée au 7 janvier 2025 sur Nintendo Switch et supports concurrents.

Ys Memoire: The Oath in Felghana suit le protagoniste à la recherche de sensations fortes, Adol, et son compagnon aux cheveux bleus, Dogi, alors qu'ils retournent dans la patrie de Dogi, Felghana. Les huit années d'absence n'ont pas épargné les terres, qui sont désormais peuplées de monstres errants, d'un volcan nouvellement actif et d'un seigneur cupide qui extorque les habitants en souffrance. Tandis que Dogi cherche de l'aide auprès de son ancien maître, Adol reste pour aider les habitants, mais il se retrouve mêlé à un monde de conspirations et d'héritages anciens.

Avec des images et une bande-son remasterisées en haute définition, cette aventure épique n'a jamais été aussi belle. Les fonctionnalités supplémentaires incluent plusieurs versions de la bande-son, des options d'accessibilité et de toutes nouvelles illustrations de personnages, faisant d'Ys Memoire : The Oath in Felghana l'édition définitive de ce chef-d'œuvre acclamé par la critique.

Caractéristiques principales :

Un RPG classique remastérisé : Retrouvez les combats d'action RPG à l'ancienne qui ont fait la réputation de la série Ys, avec des options de difficulté supplémentaires et des améliorations de la qualité de vie comme le mode « Turbo », tout en vous frayant un chemin dans un monde fantastique mémorable.

Une variété visuelle raffinée : Ys Memoire présente de toutes nouvelles illustrations de personnages « raffinées » tout au long du jeu, mais les joueurs qui souhaitent vivre l'expérience originale peuvent passer aux versions « classiques » à leur guise.

Un protagoniste silencieux depuis longtemps : De nouvelles voix enregistrées pour Adol Christin, y compris une narration d'ouverture qui ouvre la voie à l'aventure, donnent une nouvelle profondeur et une nouvelle gravité au célèbre héros.

Une bande-son impressionnante renaît : Réputée pour sa bande-son exceptionnelle, cette version propose trois versions différentes de la partition épique (Original, PC-8801 et X68000) au choix des joueurs, toutes remasterisées en haute qualité audio.