Ys Memoire: The Oath in Felghana est disponible sur Nintendo Switch

Adol Christin est de retour en ce début d'année avec Ys Memoire: The Oath in Felghana, version remasterisée de YS III sorti initialement en 1989. Pour cette occasion, les joueurs peuvent dès à présent profiter de graphismes reliftés, d'améliorations de gameplay, ainsi qu'un doublage pour notre héros aux cheveux rouges. Si vous n'avez pas encore eu l'occasion de le lire, notre test dédié est également disponible dans nos colonnes depuis aujourd'hui.

À l'origine conçu comme une version revisitée du grand classique 16 bits, Ys III: Wanderers From Ys, ce jeu adoré des fans revient, fraîchement remastérisé pour le Nintendo Switch™ sous le titre de Ys Memoire: The Oath in Felghana. Environ 15 ans après sa première sortie, les fans de la première heure peuvent s'attendre à une foule d'améliorations et de mises à jour, y compris une toute nouvelle voix pour le héros légendaire, Adol Christin. Avec des images haute définition et une musique remastérisées, cette aventure épique n'aura jamais été aussi belle à regarder.

Parmi les autres fonctionnalités, on peut citer différentes versions de la bande-son, des options d'accessibilité et des illustrations inédites des personnages : autant d'améliorations qui font d'Ys Memoire l'édition ultime de ce chef-d'œuvre acclamé par la critique.

Un RPG classique remastérisé

Revivez les combats d'action RPG old school qui ont forgé la réputation de la série Ys ! Bénéficiez d'options de difficulté supplémentaires et d'améliorations telles que le mode Turbo, tout en vous aventurant dans un monde tant fantastique que fascinant.

Une diversité visuelle travaillée

Ys Memoire comporte de toutes nouvelles illustrations élaborées des personnages, tout au long du jeu, ce qui n'empêche pas les joueurs qui veulent revivre l'expérience originale d'opter pour une version classique du jeu à tout moment.

Fini le héros muet

La nouvelle interprétation vocale pour Adol Christin, ainsi qu'une introduction qui plante le décor, confèrent une profondeur et une intensité nouvelles à notre célèbre héros.

Une bande-son exceptionnelle qui revit

Cette version propose trois variantes de la bande-son originale déjà saluée par la critique à l'époque (Original, PC-8801 et X68000), et toutes sont remastérisées en haute qualité.