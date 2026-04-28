Ys Memoire: Revelations in Celceta est disponible sur Nintendo Switch

La licence Ys continue de se faire une place confortable sur consoles Nintendo Switch. Dernier opus en date, Ys Memoire: Revelations in Celceta vous propose de (re)vivre l'intrigue du quatrième opus de la franchise avec de nouvelles améliorations bienvenues. Si vous ne l'avez pas encore lu, notre test dédié est disponible dans nos colonnes. Disponible depuis le 28 avril sur Nintendo Switch, nous vous laissons découvrir son trailer de lancement ci-dessous.

Plongez au cœur de ce chapitre intemporel de notre franchise de jeux RPG narratifs, disponible pour la première fois sur Nintendo Switch™ avec une multitude d'intrigues sournoises, d'environnements trompeurs et de personnages mystérieux à découvrir. Se déroulant immédiatement après les événements d'Ys X (le chapitre ayant introduit le gameplay qui allait caractériser la franchise dès Ys VIII), Ys Memoire: Revelations in Celceta vous plongera au cœur de la série et de l'histoire à la base de sa longévité remarquable.

Partez en exploration et orientez-vous dans un environnement dangereux, avec un système de combat coopératif unique faisant la part belle à la créativité et la stratégie de groupe. Cherchez la vérité sur le passé d'Adol, au rythme d'une bande-son retravaillée. Réveillez votre esprit aventurier dans Ys Memoire: Revelations in Celceta, exclusivement sur Nintendo Switch.

Un gameplay en groupe exaltant

Les combats stratégiques vous obligeront à changer de tactique au cœur de l'action, avec la possibilité pour vos alliés d'obtenir des capacités en plein combat pour prendre l'avantage sur les plus puissants des ennemis.

Exploration dynamique d'un royaume dangereux

Celceta est un territoire vaste et mystérieux où se côtoient des personnages fascinants dans des aventures palpitantes. Un système de cartes détaillé vous attend, avec une multitude de défis et de récompenses à la clé.

Expérience musicale améliorée

Retrouvez la musique variée rythmant l'aventure d'Adol à travers Celceta, avec une version réinterprétée laissant les joueurs choisir eux-mêmes la bande-son de leur aventure.