Ys Memoire: Revelations in Celceta officialise sa sortie pour fin avril sur Nintendo Switch

Annoncé en septembre dernier, nous avons enfin des nouvelles concernant la sortie de Ys Memoire: Revelations in Celceta. Cet opus propose aux joueurs une aventure centrale dans cette série de longue date, qui fait directement suite à l'histoire de Ys X, et ajoute la possibilité de jouer tout en écoutant la bande originale ou une nouvelle bande-son réarrangée. Le jeu conserve le système unique de combat stratégique et le système de cartographie robuste qui encouragent l'exploration et qui ont fait du jeu original un classique. Le titre sera finelement disponible le 28 Avril 2026 en édition dématérialisée, ainsi qu'en édition physiques aux tarifs respectifs de 29,99€ et 39,99€.

Découvrez un chapitre intemporel de la célèbre franchise de RPG qui fait ses débuts sur Nintendo Nintendo Switch, rempli de complots trompeurs, de territoires traîtres et de personnages énigmatiques. Se déroulant juste après les événements de Ys X: Nordics et posant les bases des systèmes de gameplay que l’on retrouvera dans Ys VIII: Lacrimosa of Dana et les épisodes suivants, Ys Memoire: Revelations in Celceta offre une occasion spéciale de plonger plus profondément dans l’histoire de la série et d’observer l’évolution qui continue d’alimenter sa remarquable longévité.

Explorez et cartographiez un territoire dangereux, en tirant parti d’un système de combat en équipe unique permettant créativité et stratégie. Partez à la recherche de la vérité sur le passé d’Adol sur fond d’une bande-son revisitée. Réveillez l’esprit d’aventure, exclusivement sur Nintendo Switch, dans Ys Memoire: Revelations in Celceta.

Caractéristiques principales de Ys Memoire: Revelations in Celceta

Action exaltante en équipe :

Les combats stratégiques en groupe poussent les joueurs à adapter leurs tactiques à la volée, tandis que les alliés peuvent acquérir de nouvelles capacités puissantes en plein affrontement pour prendre l’avantage sur des ennemis redoutables.

Exploration dynamique d’une terre dangereuse :

Celceta est une contrée vaste et mystérieuse, peuplée de personnages fascinants et d’aventures palpitantes. Les joueurs peuvent profiter d’un système de cartographie complet pour découvrir tous les défis et récompenses qui les attendent.

Une expérience musicale enrichie :

La bande originale grandiose qui accompagne le voyage d’Adol à travers Celceta fait son retour, accompagnée d’une version nouvellement enregistrée et réinterprétée, permettant aux joueurs de choisir leur propre expérience sonore.