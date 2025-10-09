Yooka-Replaylee - La version physique est disponible sur Nintendo Switch 2

Si comme votre serviteur vous avez fait l'impasse sur la sortie de Yooka-Replaylee en octobre dernier pour attendre patiemment la version physique, réjouissez-vous. la version boîte à destination de la Nintendo Switch 2 est officiellement disponible dans toutes les enseignes depuis ce jeudi 18 décembre 2025 . Une occasion idéale pour retrouver nos compagnons Yooka et Laylee dans une version améliorée du jeu de base paru en 2017.

Yooka-Replaylee est la version définitive remastérisée et améliorée de la vedette des collectathons de plateformes en 3D indés, Yooka-Laylee (2017). Des défis repensés et d’autres bien connus vous attendent dans de magnifiques et vastes mondes ouverts. Retrouvez le duo iconique de Yooka (le vert) et Laylee (la violette) tout en écoutant une bande-son orchestrale fantastique. Est-ce qu’on vous a dit qu’il y avait une carte, maintenant ? Et une nouvelle monnaie qui brille ? Et des tonnes d’options de personnalisation ? Votre duo préféré n’a jamais été aussi éblouissant par ses mouvements, son look ou ses sons !

L’enflure capitaliste de toujours, Capital B, cherche à voler tous les livres du monde pour en faire du fric à foison. MAIS le livre le plus puissant de l’univers se trouve juste sous son nez crochu dans la Crique de l’épave, là où vivent nos deux aventuriers, Yooka et Laylee ! Après avoir été témoins du vol de leur précieux livre, les deux acolytes sont entraînés dans une aventure déjantée à travers des mondes fantastiques et inventifs, remplis de personnages hauts en couleur et de superbes objets à collecter.

Pourrez-vous trouver toutes les pagines magiques de leur livre et sauver la situation ?