Yooka-Replaylee - Découvrez le remake de Yooka-Laylee

Successeur spirituel de Banjo-Kazooie sorti en 2017 sur consoles et PC après une campagne de financement participatif fracassante, Yooka-Laylee n'avait pas échappé aux foudres de certains joueurs quant à son niveau de finition. Vient alors la question magique : à quel moment est-il judicieux de sortir un remake ? Selon Playtonic, 7 ans semble être un temps correct pour annoncer l'arrivée prochaine de Yooka-Replaylee, remake du jeu original de 2017. Au menu : nouveaux visuels, nouveaux contrôles et autres collectibles seront de la partie. Si nous n'avons pas encore de date de sortie, nous savons que le titre est attendu pour le moment sur Steam. S'il y a de fortes chances de le voir apparaître sur PS5 et Xbox Series à un moment ou à un autre, reste à savoir si la Nintendo Switch ou sa future remplaçante aura également le droit à cette nouvelle version.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

PLUS BEAU QUE JAMAIS - Avec une refonte des graphismes et des animations et une amélioration des performances et de la résolution, le duo de copains préférés n'a jamais été aussi beau et n'a jamais aussi bien bougé.

NOUVEAUX DÉFIS AMÉLIORÉS - Amélioration des défis existants dans le jeu et de nombreux nouveaux défis à découvrir et à relever !

NOUVELLE MONNAIE À COLLECTIONNER - Les larbins ineptes de Capital B ont laissé tomber leurs pièces durement gagnées un peu partout. Collectez la monnaie officielle des tours Hivory pour la dépenser dans le distributeur automatique le plus apprécié des jeux vidéo.

NAVIGATION DANS LE MONDE - Désormais, vous pouvez vous perdre dans le jeu et non dans le monde ! Une toute nouvelle carte du monde et un traqueur de défis vous permettent de savoir où vous êtes et ce qu'il vous reste à faire. Hourra !

VENDI A BEAUCOUP À OFFRIR - Les toniques sont de retour avec de nouvelles saveurs ! Avec la possibilité d'équiper plusieurs améliorations qui changent la donne, vous pouvez vraiment personnaliser votre style de jeu. Et comme si cela ne suffisait pas, Vendi propose de nouvelles lignes de produits pour les aventuriers à la mode.

COMMANDES ET CAMÉRA RÉVISÉES - Un nouveau jeu de mouvements modifié vous permet de combiner les mouvements de façon plus fluide, tandis que les nouvelles commandes de la caméra vous permettent de cadrer l'action en un clin d'œil.

UNE BANDESON ORCHESTRALE RÊVEUSE - La bande originale des célèbres compositeurs de jeux vidéo Grant Kirkhope (Banjo-Kazooie) et David Wise (Donkey Kong Country) est de retour, mais sous la forme d'une bande orchestrale magnifiquement arrangée. Maintenant, sérieusement, nettoyez vos oreilles.